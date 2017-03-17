В Молодечно на профилактические беседы вызваны 380 участников «Марша нетунеядцев»

Акция протеста прошла в Молодечно 10 марта, на следующий день, после того как Лукашенко, фактически, приостановил действие декрета №3 на год.

Тем не менее, сотни людей собрались на Центральной площади, чтобы показать: отмена Декрета не решает их основных проблем — отсутствия работы, перспектив, достойных зарплат.

Во время «Марша нетунеядцев» в Молодечно 10 марта

Сразу после Марша жестоко избили и задержали наиболее ярких участников протеста и лидеров оппозиции. Теперь же началось давление на всех без разбора. Как сообщают наши читатели, некоторым митингующим звонят из Молодечненского райисполкома и выясняют, зачем те ходили на акцию и чем недовольны.

Других же вызывают для беседы начальники на работе, намекая на возможные проблемы в связи с участием в акции и предлагают заполнить анкету с теми же вопросами: зачем пошел, что не устраивает, с кем был.

К некоторым приходят на работу сотрудники милиции — тоже побеседовать.

А есть и такие, которым сразу предлагают писать заявление об увольнении.

При этом происходит множество несуразностей, рассказала «НН» заместитель председателя партии БНФ Ольга Логвинович.

Проблемы на работе возникли у матери молодого человека, который участвовал в митинге. Женщину заставляли увольняться, хотя ее и близко на Площади не было. Или, к примеру, заставили писать объяснительную записку женщину, чей муж был на акции. И это не единичные случаи.

Вероятно, власти проанализировали список номеров мобильных телефонов, которые были с собой у пришедших на акцию в Молодечно. Поскольку часто номера оформлены на родственников, а не на тех, кто ими непосредственно пользуется, возникает много недоразумений.

Так вышло, что один из участников акции вставил в телефон сим-карту отца — вот и стали таскать отца.

По нашим данным, таким образом уже вычислили 380 человек, и со всеми ими проведут «профилактическую работу».

«Последним вопросом было: не мешали ли вам громкоговорители?»

Жителю Молодечно Евгению Суховерху позвонили из райисполкома в четверг. Молодой человек не имеет постоянного места работы, зарабатывает на жизнь как фрилансер.

«Интересовались моим отношением к Декрету №3. Отношение свое я выразил откровенно: противоречит Конституции, здравому смыслу, введен и без того в непростое время.

Интересовались также, не обращался ли я в райисполком за помощью. На это ответил, что вследствие моей профессии Молодечненский райисполком ничем мне помочь не может, поэтому со своей проблемой разбираться буду собственными силами. Упомянул, что в период занятости (весь 2015-й и часть 2016-го года), налоги я платил, и хочется, чтобы государство об этом помнило. Особой помощи мне не нужно, просто не мешайте», — объяснил Евгений.

Сотрудница райисполкома также поинтересовалась, почему, по мнению молодого человека, никто не пошел на прием к председателю Молодечненского райисполкома Александру Яхновцу.

«За всех отвечать не стал, но отметил, что Яхновец свое обращение начал с того, что митинг не санкционированный. Хотя Конституция гарантирует гражданам право на мирные митинги, демонстрации и шествия вообще без согласования с властями какого бы то ни было уровня. Поэтому удивляться реакции народа не надо, — отмечает молодой человек. —Последним был вопрос о том, не мешали ли громкоговорители, работавшие на Центральной площади. Естественно, ответил, что мешали очень сильно. Причем и самому Яхновцу, которого народ просто-таки не услышал, даже если бы тот говорил что-то правильное».

В конце беседы сотрудница райисполкома поблагодарила и пообещала помочь, в случае если Евгений обратится в райисполком.

Читатели также сообщают, что особенно активно с темой «тунеядцев» в райисполкоме работает отдел образования, спорта и туризма во главе с Ириной Драпеза.

Мол, сейчас идут внутренние разборки, выясняют, почему вышло так много людей и кто в этом виноват.

Кстати, «профилактическая работа» в связи с акцией, которая состоится 25 марта в Минске, уже началась. Вот такие сообщения разослали по учебным заведениям города.

«Сами видите, чиновники без работы не сидят», — лаконично написал нам читатель, который прислал копию этого документа.

Мы дозвонились Ирине Драпеза, однако та сообщила, что никаких комментариев давать не будет и что она никого не обзванивает. После этого заведующая отделом образования, спорта и туризма бросила трубку.