Ради чего Андрусь Горват ненадолго покинул свой Прудок

16 марта социально-культурный проект компании velcom MOVABOX представил произведение, вокруг которого развернутся основные события заключительного этапа этой масштабной инициативы, – книгу Андруся Горвата «Радзіва «Прудок».

Ради этого повода Минск ненадолго посетил сам автор, который несколько лет назад решил отказаться от жизни в большом городе и поселился в старом доме своего деда в деревне Прудок – где и нашел источник вдохновения для создания своей книги-дневника.

Не менее кардинальные перемены произошли и с наполнением сайта movabox.by: теперь тут можно найти новый тест по новой книге и, пройдя его, получить возможность выиграть уникальный набор артефактов, посвященных Космосу, на поиски которого в свое время отправился Андрусь Горват. Среди артефактов – пакетик с семенем космеи, чтобы посадить, вырастить и не только знать свои корни, но и видеть их; плитка шоколада «Раздели радость» из семи кусочков: отломать маме, съесть с чаем, оставить на вечер, но не выдержать и откусить кусочек и т.д.; керамическая кружка, на которой после нагревания проступает надпись «Счастье – это прямо сейчас!»; маленькие деревянные грабли, чтобы приводить мысли в порядок; свисток из глины в виде козы; «философское» варенье из лука; большая пробирка с запахом простого человеческого счастья; послание автора читателям и сама книга. Все артефакты выполнены в одной концепции – набора вещей, которые помогают ежедневно чувствовать то самое простое счастье и концентрироваться на поисках своего внутреннего Космоса.

«Искать счастье, искать себя, свое место в этом мире и свой Космос внутри – разве не этим занимается каждый из нас большую часть жизни? Ощущение своего места на планете – также часть этого процесса. И главное, что делает национальная литература, – помогает это место найти и осознать. А проект МOVABOX играет важную роль, поддерживая «свои» общие корни, преемственность прошлого, настоящего и будущего. И я очень благодарен за возможность поучаствовать в нем», – отметил Андрусь Горват.

Имена 20 счастливчиков, которые выиграют MOVABOX с набором артефактов для внутреннего счастья, станут известны через 5 недель. Но саму книгу «Радзіва «Прудок» уже скоро можно будет найти во всех кофейнях, где действует белорусскоязычный буккроссинг в рамках проекта MOVABOX (см карту здесь).

«Книга Андруся Горвата «Радзіва «Прудок», которая за короткое время после выхода в свет уже успела приобрести почти феноменальную известность, – живое доказательство того, что вечная тема поиска собственных корней не теряет актуальности как для современных авторов, так и для их читателей. А тесная связь с корнями литературными не мешает писателю найти уникальную, свежую и оригинальную творческую манеру, которую встретят с восторгом и интересом. Эта книга приводит к общему знаменателю ценности личные и всеобщие, вещи простые и сложные, время прошедшее и настоящее – а потому наилучшим образом подводит итоги проекта MOVABOX», – отметил руководитель отдела бренд-менеджмента velcom Дмитрий Курлович.

Впечатлениями от проекта и от книги Андруся поделилась Алина Талай, белорусская легкоатлетка, участница velcombegomи «Чытаем па-беларуску з velcom»: «Книгу Андруся я прочла буквально за два вечера и была очень рада той простоте и душевности, которая чувствуется с первых страниц. Проект MOVABOX – это уже новая ступенька, это возможность по-другому почувствовать книгу: не просто перелистывать страницы, но и подержать в руках артефакты».

Символическую эстафету участия в проекте Андрусю Горвату передал главный герой предыдущего этапа – поэт-авангардист Виктор Жибуль.

«Проект MOVABOX продолжает менять стереотипы относительно современной белорусской литературы – так же, как его новый герой, Андрусь Горват, меняет представления о том, что на самом деле имеет наибольшую ценность в жизни современного человека. Стремление заглянуть глубже, увидеть больше, заметить то, что действительно заслуживает внимания, – вот что, на мой взгляд, объединяет всех авторов, с творчеством которых сумел познакомить читателей проект MOVABOX, и в чем заключается ценность самой инициативы в отношении белорусской литературы в целом», – отметил Виктор Жибуль.

К слову, тест по сборнику стихов Виктора Жибуля «Дзяцел і дупло» прошли 8 218 человек, из которых 25,4% оставили свои контакты и приняли участие в розыгрыше третьего MOVABOX – его победители будут объявлены в ближайшее время. Всего за 4,5 месяца проекта на сайт зашли 39 187 уникальных посетителей, среди которых 7 038 человек принимали участие в розыгрыше MOVABOX.

Также на пресс-конференции был представлен MOVABOT– чат, который поможет выяснить, какую книгу человек сейчас хотел бы прочитать, согласно своему настроению и пожеланиям. Чтобы получить рекомендацию, нужно зайти на сраницу velcomlikes в Facebook, после чего нажать ссылку в посте про MOVABOT-а и начать с ним разговор. Бот здоровается и предлагает выбрать персонажа, от имени которого будет вестись коммуникация. После этого он предлагает рецензии на 6 книг. Через некоторое время также появятся функция гадания по книге и тематические книжные подборки. Партнером этого проекта стал сайт Kniharnia.by.

Изменить представления о белорусской литературе и отношение к ней, продемонстрировать ее тематическое и стилистическое разнообразие, заинтересовать творчеством современных белорусскоязычных авторов как можно большее количество читателей – такие цели ставили перед собой организаторы проекта накануне его старта 4,5 месяца тому назад. Но главное, для чего был создан MOVABOX, – найти и продемонстрировать доказательства того факта, что белорусская литература на всем протяжении своего существования была и остается живой, настоящей, актуальной.

Окончательные итоги первого этапа проекта будут подведены через 5 недель, когда организаторы представят данные опроса общественного мнения, которые покажут, каким образом MOVABOX повлиял на восприятие современной белорусской литературы.

MOVABOX – новый проект velcom, направленный на поддержку белорусской культуры. Деятельность в этом направлении является важной частью корпоративно-социальной ответственности компании. Среди ярких проектов – образовательная инициатива «Чытаем па-беларуску з velcom», проект «Музей дзецям з velcom» совместно с Национальным историческим музеем, поддержка программы «Падарожжадылетанта» и другие. Информационный партнер проекта MOVABOX– общесвенно-культурная кампания «Будзьма беларусамі!». Партнеры проекта – портал белорусских электронных книг Kniharnia.by и бесплатные курсы белорусского языка «МоваНанова».