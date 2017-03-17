Федынич: «Я сказал судье, как же я мог не пойти на Марш?»

Об этом заявил сегодня, 17 марта, на судебном заседании председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.
Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич (справа) и юрист профсоюза Юрий Беляков во время заседания суда, 17 марта 2017 года
Профсоюзного лидера судили за участие в прошедшем в Минске 17 февраля «Марше рассерженных белорусов» и за повторное нарушение закона «О массовых мероприятиях».
Свою вину Геннадий Федынич не признал. Он пояснил, что на акцию вышел потому, что не мог поступить иначе – профсоюз собрал более 45 тысяч подписей против декрета №3, и многие из тех, кто обращался в профсоюз за помощью и подписал обращение, находились в тот вечер на площади.
– Я сказал судье, как же я мог не пойти? Конечно, я сознательно был там. Там же собрались люди безработные, попавшие в трудную ситуацию, они к нам обращались в профсоюз. Если бы я туда не пришел, должен был бы сложить с себя полномочия руководителя профсоюза.
По мнению Геннадия Федынича, заседание велось демократично.
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