Евро и российский рубль выросли в цене

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 17 марта.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0015 рубля (0,07%) до 2,0356 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0072 рубля (0,38%) и составил 1,8909 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0041 рубля (0,13%) и составил 3,2636 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, вчера, 16 марта, рубль вырос к доллару и евро, но сдал к российскому.

Ранее экономист Ярослав Романчук по пунктам объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать падение курса рубля.