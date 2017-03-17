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17.03.2017
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Какими изобретениями пользуются белорусы и чего боятся?

Белорусы одобряют технический прогресс

В осторожном отношении к социальным инновациям белорусы не уникальны.

«Это характеристика общего процесса инновационного развития на современном этапе, когда осознание и учет влияния технических новшеств и разработок на человека и социальные отношения идет «постфактум», и социальные инновации часто запаздывают по сравнению с техническими», – говорится в выводах исследования.

Большинство респондентов позитивно относятся к техническим новшествам и считают, что они принесут пользу обществу и будущим поколениям. Лишь 4,5% опрошенных полагают, что от изобретений «больше вреда, чем пользы».

Почти 85% опрошенных согласны с тем, что наука и новые технологии создают благоприятные возможности для будущих поколений, хотя 23% респондентов считают, что «научно-технические изобретения делают нашу жизнь беспокойной и опасной».

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