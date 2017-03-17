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Политика
17.03.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «В семье, конечно, не без недостатков»

Глава Беларуси 17 марта провел совещание по оптимизации численности работников госорганов.

Лукашенко вновь заговорил про оптимизацию в госаппарате и необходимости отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны.

Предлагаем некоторые цитаты с этого совещания, которые приводит пресс-служба президента.  

«Мы должны добиваться результатов не числом, а умением»

— Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу.

— Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат.

«На это обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы»

— Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Надо посмотреть на все процессы, которые происходят в государственных органах страны. На это, кстати, обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы. И, встречаясь на совещании с представителями силовых структур, я говорил о том, что нам надо оптимизировать процессы. От этого мы можем получить гораздо больший эффект.

«Месяцами будем ходить друг за другом»

—  Главная цель в этом деле — избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное - дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму.

«Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим — это не возбраняется»

— Надо признать, что в целом (в семье, конечно, не без недостатков) в государственных структурах работают самые грамотные, опытные и подготовленные люди, от которых зависит функционирование государства. Наплевательски относиться к этим людям и резать по живому, не следует.

—  Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим — это не возбраняется.

Отметим, что глава государства постоянно говорит о сокращении и оптимизации государственного аппарата. Исполни он свое обещание, к сегодняшнему дню в стране уже бы не осталось чиновников.

Вот лишь некоторые из них:

1994 год:«Половина работников госаппарата должна быть сокращена. Также нужно сократить и половину министерств и ведомств. Беларуси достаточно 10-12 министерств».

2012 год: «Нам придется прилично подсократиться в государственных структурах, думаю, процентов где-то на 25—30».

2014 год: «В стране можно еще вдвое сократить государственный аппарат».

2017 год: Принято решение сократить «порядка 30% государственных служащих».

Для справки: за время правления Лукашенко госаппарат не то что не сократился, а даже вырос.

Лукашенко и кофта бабы Зины

 
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