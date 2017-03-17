Генпрокурор о работе милиционеров в штатском: «Если нарушения были, будем разбираться»

«Не каждый раз надевается форма, это зависит от ситуации, и сотрудники милиции знают об этом. Конечно, если нарушения были, будем разбираться», — заявил генпрокурор Александр Конюк, отвечая на вопрос о работе милиции в штатском во время «Маршей нетунеядцев».

— Я не буду конкретно комментировать эти вещи, потому что информацию я, как и вы, читал на TUT.BY. Так вот, информация подается с одной стороны, нам обязательно нужно послушать другую. Я не буду давать комментарии, пока не проведу проверку, - заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

— Ваш предшественник на посту генпрокурора Григорий Василевич говорил, что не нужно задерживать людей в штатском, нужно надевать форму и представляться, — обратился к генпрокурору корреспондент TUT.BY.

— Не каждый раз надевается форма, это зависит от ситуации, и сотрудники милиции знают об этом. Конечно, если нарушения были, будем разбираться.

Генпрокурор отметил, что пока проверка не проводится. Но если будет заявление, то прокуратура подключится к этому вопросу.

— Если человек нарушает закон, то у меня, как и у сотрудников МВД, нет другого выхода, кроме как принимать меры, — отметил Александр Конюк.

Напомним, после разрешенного властями в Минске «Марша нетунеядцев» в интернете появились ролики, где видно, как жестко люди в штатском проводили задержания. Они забежали в троллейбус № 37 и стали хватать молодых людей, перепуганные пассажиры пытались их защитить. На записи не видно, чтобы крепкие парни в шапочках и спортивных костюмах представлялись. Вопрос о том, кто они, проигнорировали и люди в штатском в Могилеве, которые затянули в машину двух парней.

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Позже официальный представитель МВД Георгий Евчар объяснил:

— Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании.