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Скандалы
17.03.2017
Салiдарнасць
Задержан гомельский стример, раздевавший девушек в Сети

Экспертиза установила, что в его видеозаписях присутствуют признаки порнографии.

Гомельский блогер, который прославился прославившегося своими живыми эфирами, во время которых раздевал девушек, задержан милицией. Ему предъявлено обвинение. 

Напомним, в конце января 2017 года на ряде интернет-ресурсов, а также в социальных сетях появилась информация о том, что видеоблогер, проживающий в Гомеле, занимается онлайн-стриммингом видеоконтента с участием обнаженных девушек.

Молодой человек связывался со своими подписчицами с помощью известного интернет-мессенджера. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс диалога и действий транслировался на канале блогера в живом эфире.

Почему девочки-подростки раздевались в эфире блогера из Гомеля

Действиями молодого человека заинтересовалось управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. У блогера были изъяты видеофайлы и компьютерная техника, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В результате экспертиза установила , что в видеозаписях присутствуют признаки порнографии. Гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь.

Гомельчанин задержан по непосредственному подозрению в совершении преступления и помещен в ИВС УВД Гомельского облисполкома, где с ним будут проведены необходимые следственные действия.

Сообщается, что на жестком диске, установленном в компьютере, изъятом по месту жительства задержанного, найдены иные видеофайлы, которые представляют интерес для правоохранительных органов в части наличия в них сцен порнографического характера. В настоящее время по ним проводится ряд дополнительных экспертиз.

 
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