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17.03.2017
Кирилл Иванов
«Жалко ОБСЕ не было в том троллейбусе»

В ОБСЕ поблагодарили власти Беларуси за обещание проявлять сдержанность в отношении протестующих. Байнет отреагировал.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, находящаяся с официальным визитом в Минске, выразила признательность властям Беларуси за заверения в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность в отношении участников акций против налога на тунеядство, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Сообщается, что Муттонен подробно обсудила акции протестов с Александром Лукашенко, главой МИД Владимиром Макеем и спикером парламента Владимиром Андрейченко.

Главу ПА ОБСЕ волновали также преследования журналистов и аресты лидеров оппозиции.

— Муттонен приняла к сведению и выразила признательность за заверения белорусского руководства в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность и уважать верховенство закона, а также обеспечат соблюдение права на свободу мирных собраний и свободу слова, — цитирует пресс-службу ОБСЕ Tut.by.

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«Если бы за каждое несдержанное обещание властей выдавали рубль, я был бы миллионером»

Благодарность ОБСЕ в адрес властей вызвала критику в Байнете.

«Какие-то ритуальные пляски начинаются с заверениями в сдержанности», — написал один из пользователей дискуссионной площадки talks.by. Нет особой веры в обещания властей и у других участников обсуждения:

«Ох, если бы за каждое несдержанное обещание властей выдавали рубль, я был бы миллионером».

«Силовики должны не «проявлять сдержанность», а действовать по Закону и Уставу».

«А шесть новеньких (кстати, за чей счет и чем продиктована была необходимость?) водометов купили бульбяное поле поливать?»

«Пошла торговля людьми во имя кредита».

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Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Обещать — не значит жениться».

«А чаму яе хвалююць арышты толькі лідараў апазіцыі, а астатнія што, проста так — народзец?»

«Дзiцячы сад нейкi. «Ой, мы тут трохi накасячылi, але больш не будзем!» «Ой, вялiкi дзякуй вам за гэта!»».

«Если решили, что уже избили и посадили достаточное количество, чтобы остальные боялись, то может и проявят сдержанность. Но как только увидят, что их не боятся, то сразу возьмутся избивать дальше.

А вообще, диковато. Страна стоит на ушах и третий день обсуждает бандитов, которые избивают население во всех городах Беларуси, а в судах оказываются сотрудниками милиции. А ОБСЕ только теперь «заметило» это».

Не сдержались…

 
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