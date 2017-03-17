Смертный приговор вынесен жителю Наровли за убийство брата и сестры

17 марта Гомельский областной суд приговорил 32-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.

«Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ране совершившим убийство», — говорится в сообщении.

Ему назначена исключительная мера наказания – смертная казнь — расстрел.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 50.000 рублей.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

TUT.BY ранее писал, о том, что 5 марта 2016 года в одном из частных домов в Наровле было обнаружено тело 59-летней женщины. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла еще один труп — ее 61-летнего брата. По подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, который на днях вышел на свободу.