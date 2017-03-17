Суд в Москве не стал арестовывать задержанного редактора «Регнум» Баранчика

Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика, задержанного в Москве ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов», не будут арестовывать.

Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на адвоката. По словам защитника, суд признал необоснованными аргументы обвинения (Следственного комитета Беларуси), объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни Юрия Баранчика.

В суде уточнили, что из постановления о возбуждении уголовного дела не конкретизировано деяние, совершенное Баранчиком, не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории России.

Баранчика отпустят после истечения срока задержания.

Напомним, Юрий Баранчик был задержан в ночь на 15 марта в Москве по запросу Беларуси. В полиции заявили о намерении выдать его, поскольку он объявлен в международный розыск.

Вероятно, что Баранчик проходит по тому же делу, что и авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, которых обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Баранчик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.