3 года с момента аннексии Крыма: того ли хотели?
Владимир Гройсман раскритиковал решение о блокаде Донбасса. Результаты парламентских выборов в Нидерландах. В Риге состоялось ежегодное шествие легионеров латышского легиона Waffen SS и их последователей. Эти и другие темы в программе «Настоящее время».
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