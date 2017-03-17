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17.03.2017
Беларусь без батьки

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке рассуждает о том, почему белорусы перестали называть Лукашенко «батькой» и готовы ли дальше жить с ним в одной семье.  

«Недавно мой знакомый, житель Москвы, спросил: «Ну что там, ваш батька, лютует?»

Уже месяц идут протесты, тысячи выходят на площадь, охотно говорят на камеру. Сотни выступлений простых людей. Мы проехали десятки городов и поговорили с огромным количеством граждан лично. И за всё это время никто не сказал «батька». Я бы не обратил внимания, если бы мне не резануло слух это слово в вопросе знакомого.

И действительно, так его продолжают называть именно за границей. По инерции. А народ — нет. Лучшее свидетельство того, как сильно изменилось отношение народа к главе государства.

Беларусь теперь живет без «батьки». Есть «Президент» Лукашенко, «Он» или что пожестче, но это уже не про отношения в одной большой семье. Не про того, кто защищает, может, иногда жесток, но это из-за особой заботы. Не только народ изменил свое отношение к главе государства, но и он уже совсем иначе относится к людям. Не буду углубляться в эти изменения. Одно точно, народ и Лукашенко больше не родственники.

А значит, что Лукашенко и народу предстоит познакомиться снова. И, судя по всему, узнать о себе очень много нового. Теперь они больше похожи на вынужденных сожителей. Далеко не факт, что захотят жить дальше вместе. Только это не важно. Белорусы без Лукашенко проживут.

Самое главное, готовы ли белорусы начать жить без «батьки».

От ответа на этот вопрос напрямую зависит будущее Беларуси».

 
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