Как сделать Минск похожим на Барселону

Сколько будут стоить спальные районы городскому бюджету через 20 лет?

Почему зонирование и разделение городских территорий по функциям – на жилые и административные районы – не лучший вариант и как сделать город удобным для всех, Завтра твоей страны рассказали участники проекта «Концепция компактного города для Беларуси».

– Минск – достаточно компактный город. Но чем дальше от центра, тем менее он эффективен с точки зрения мобильности и удобства жителей, особенно спальных районов, – считает урбанист, ведущий эксперт MLA+ и «Полис консалтинг» (Россия) Андрей Головин.

Часто построенные среди пустырей или отдаленные от уже развитой инфраструктуры спальные микрорайоны лишают население доступных услуг, разнообразия как в работе, так и во время отдыха. Практически по любому вопросу жителям «спальников» приходится выезжать в центр города. Эта проблема актуальна не только для Минска, но и для всех больших или растущих белорусских городов.

– Мікрараён як грамадская прастора не працуе – з-за монафункцыянальнасці яго тэрыторыі не могуць ураўнаважана развівацца, а жыхары вымушаны пастаянна ездзіць туды-сюды. Але ў той жа час ён самы танны і таму запатрабаваны. А колькі горад будзе выдаткоўваць на падтрымку мікрараёнаў потым, як будзе выглядаць праз пэўны час? Гэтыя пытанні паўстануць праблемамі, – прогнозирует старший исследователь CASE Belarus Дмитрий Бабицкий.

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