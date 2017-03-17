Телеканал ОНТ и БЕЛТА рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях

«Некоторые их участники побывали на стажировках в Украине».

Телеканал ОНТ и сайт государственного информационного агентства БЕЛТА рассказали о «людях в масках», задержанных на акциях.

ОНТ: «Одно из их главных боевых средств – бутылки с зажигательной смесью».

Телеканал ОНТ, ссылаясь на МВД, рассказал о задержаниях во время уличных акций и сроках, которые получили те, «кто накануне грубо нарушил закон «О массовых мероприятиях», который, в частности, запрещает скрывать лица под масками» и «своими действиями создали опасность для окружающих».

«Среди людей, которые решили высказаться о своих проблемах, в Минске особо выделялась группа вот этих молодых людей, — говорится в сюжете. — Себя они называют анархистами, то есть сторонниками полного безвластия. Впрочем, и от философских и теоретических идей эти люди, судя по этим кадрам, далеки. Одно из их главных боевых средств – бутылки с зажигательной смесью. В Беларуси анархисты отметились метанием коктейлей Молотова через забор посольства Российской Федерации, у здания Министерства обороны, отдела милиции в Солигорске, в Дом профсоюзов в Минске и поджоге одного из филиалов «Беларусбанка». Есть послужной список, и есть реальная уголовная ответственность. Но, видимо, этого мало…»

Далее говорится, что след анархистского движения прослеживается и во многих событиях в Украине. Боевой опыт получили структуры «Революционное действие», «Автономный отпор», «Чёрная радуга»…

«Группы с похожими названиями замечены и в Беларуси. Некоторые их участники, по данным МВД, побывали на стажировках у южных соседей. А отдельные бойцы белорусского происхождения, прошедшие школу Майдана, недавно засветились на родине», — утверждают авторы ролика.

Они напомнили, что сокрытие лиц под масками на митингах является нарушением, причем во многих странах.

«Белорусским анархистам об этих правилах напоминали, но ни власть, ни законы им не указ, — говорится в сюжете. — Экстремистски настроенные молодые люди требования милиции проигнорировали, поэтому после окончания протестного марша милиция нарушителей задержала».

— Задержание проводилось в общественном транспорте, так была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. В ходе задержания граждане оказали сопротивление, — объяснил официальный представитель МВД Беларуси Георгий Евчар.

И сообщил, что при задержании один из сотрудников получил ранение – от удара тупым предметом по голове. Кровь остановили коллеги. Сейчас он в госпитале.

«У задержанных изъяли кастеты и другие небезопасные для окружающих предметы», — сообщается в сюжете.

Кстати, по оценкам МВД, в акции в Минске приняло участие до 1,5 тысяч человек.

БЕЛТА: «Барабаны, маски, гробы — весь этот антураж взят из мрачной пьесы под названием «Майдан»

В колонке на сайте государственного информационного агентства БЕЛТАредактор отдела газеты «7 Дней» Елена Еловик сравнила вчерашний «Марш нетунеядцев» с разборками в многодетной семье.

«Вчерашние митинги — это скорее попытка не договориться, а лишь усугубить конфликтную ситуацию. Барабаны, маски, гробы — такое впечатление, что весь этот антураж взят из мрачной пьесы под названием «Майдан», — пишет Еловик.

Далее автор отмечает, что, мол, на самом деле акции были весьма немногочисленными. Причина этого, по ее мнению, в том, что «народ понимает — буквально шаг отделяет балаган и цирк от реальной бучи и погромов, которые в один миг превратят страну в сплошной хаос. Неудивительно, что на тех, кто на «маршах нетунеядцев» гордо шагает под яркими политическими лозунгами, люди косо посматривают».

Высказалась Еловик и про вчерашние задержания:

«По поводу так называемого брутального задержания анархистов. Согласно законодательству Беларуси и других стран участникам митингов запрещено скрывать лица под масками или марлевыми повязками. Нельзя также «применять какие-либо предметы и средства, которые могут затруднить опознание человека». Помимо буквы закона, здравый смысл также подсказывает, что если подобный Дарт Вейдер в черном пнет вашего сына или дочь — милиция помочь не сможет, потому что бессмысленно на просторах Вселенной искать человека без лица. К тому же «недетские игры» анархистов, обнаглевших в последнее время от безнаказанности, больше напоминают не креативное представление, а обычный беспредел!»

Далее колумнистка замечает, что «диалог между народом и властью идет полным ходом» и власти «по всей стране прямо и открыто беседуют персонально с каждым конкретным человеком».

В завершение Еловик высказывает надежду, что «другие участники этих семейных разборок поведут себя столь же мудро, страсти улягутся и недовольство постепенно спадет».

Дмитрий Галко: «Отсутствие формы на работниках милиции — эта та же самая маска»

Журналист Дмитрий Галко на своей странице в Фейсбуке также высказался о людях маске на акция. Правда, по его мнению, вместе с ними, закон нарушают и стражи правопорядка, которые

«Чтобы не было инсинуаций и манипуляций на этот счёт, давайте сразу разберём тот момент, что анархисты были в масках и тем самым нарушали законодательство о проведении митингов.

Ок. Те, кто были в масках, действительно его нарушали.

Запрет (в условиях, близких к идеальным) вполне справедливый и направлен, в том числе, против провокаторов на массовых акциях.

Можно спорить, имеет ли человек право на маску, но как по мне, в ней нет смысла. Если ещё не началось, на фига скрывать лицо, а если уже началось, то зачэм?

Но что мы видим?

Вместо того, чтобы люди в форме (это важно) цивилизованно и настойчиво попросили эти треклятые маски снять или покинуть место проведения митинга — мамой клянус, это никого ни на что бы не спровоцировало, если подойти к делу профессионально:

— Какие-то неопознанные утырки останавливают на ходу общественный транспорт, ломятся туда, создавая тучу угроз общественному порядку, жизни и здоровью граждан;

— Мы не знаем ни кто они такие, ни на каком основании они кого-либо задерживают, ни вообще WTF;

— Отсутствие формы на (предположительно) работниках милиции — эта та же самая маска: без бейджика и формы их потом никак не опознать, они ни за что не отвечают и могут хоть по карманам спокойно лазать, хоть за интимные места хватать;

— Неопознанные утырки, которые выглядят как рэкетиры из девяностых, гребут и метелят всех подряд, в масках и без масок, не разбирая;

— Бьют задержанных, в том числе девушек и несовершеннолетних, сидят на них верхом;

— Грёбанное гостелевидение записывает чохом всех участников протеста в нацисты и лжёт о нападениях демонстрантов на милицию».