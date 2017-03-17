К выходным погода ухудшится, ожидаются дожди и мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

17 марта ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны осадки, в основном дождь.

Ветер днем юго-западный, умеренный, по северо-западу страны порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление днем будет интенсивно падать, сообщает сайтГидрометцентра.

18 марта на большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+8°С.