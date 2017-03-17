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Комментарии
17.03.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Кто нам врет?

Важная особенность человеческого организма состоит в том, что люди ничего не помнят. Не все, но большинство. То есть не помнят вообще ничего. Это ценное качество особенно полезно, если вы собираетесь людям врать.

Вы врете, рассчитывая на то, что сегодня они примут обман на веру, а завтра просто о нем забудут.

На этом приеме строится вся наша пропаганда. С распятыми мальчиками, со сбитыми «боингами», с вежливыми людьми, которые сначала были силами самообороны Крыма, накупившими в Военторге огнеметов, а потом вдруг стали нашим элитным спецназом — и никто не обращал внимания на то, что наш Президент говорил взаимоисключающие вещи.

И точно такая же история с письмом Януковича Путину, в котором Янукович просил Путина ввести войска. Письмо это было! И без вранья эту историю объяснить невозможно. И весь расчет был на то, что потом уж точно никто не вспомнит, что было в той заварухе. И действительно – абсолютное большинство не помнит. Абсолютному большинству вообще плевать. Но всегда найдутся люди дотошные, которые не дадут покоя тому же Пескову.

Кремль стал отрицать, что Янукович просил ввести войска в Украину. Что происходит?

История с письмом Януковича Путину – важнейшая! Для всех последующих событий и для наших отношений с Украиной на годы вперед. И мы должны помнить, что 3 марта 2014 года покойный Виталий Чуркин официально заявил, что такое письмо существует, он показал копию письма. А перед заседанием Совбеза отдельной бумагой просил считать это письмо официальным документом!

2 апреля того же 2014 года Янукович в Ростове-на-Дону, отвечая на вопрос о письме, сказал: «Я это сделал неслучайно». Три года назад даже малейшего сомнения в существовании письма не было! Это не только не оспаривалось, но и всячески подчеркивалось!

А теперь Януковича судят на Украине. И мы вместо того, чтобы признать очевидное, выгораживаем его, и при этом выглядим абсолютными лгунами, да еще и не семи пядей во лбу. Мы себя подставляем, себя позорим – только ради того, чтобы покрывать совершенно никчемного человека, который, простите за грубое слово, просрал всё на свете.

Теперь остаются лишь технические вопросы, для установления деталей, кто именно нам врет? Либо врет Администрация президента устами Пескова. Потому что письмо было, а они говорят, что не было.

Либо врал Виталий Чуркин – и на него теперь так удобно было бы все свалить. К тому же и скончался он как-то очень уже «вовремя» и как-то очень уж таинственно.

Может быть, еще и в МИДе чего-то недоговаривают. Конечно, письмо-то было от одного президента другому, но не голубиная же почта доставила его копию Чуркину в Нью-Йорк.

МИДовское начальство точно было в курсе. А знаете, почему они все время врут? Почему им удобно считать нас идиотами с рыбьей памятью? Потому что знают, что правды за ними нет. Если правда на твоей стороне, ты врать не станешь, не станешь всякую чушь городить и уж точно не будешь делать этого постоянно.

А у ребят вранье просто превратилось в образ жизни. И они уже сами начинают верить в свою брехню.

 
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