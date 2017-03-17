Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Беларусь без батьки
Как сделать Минск похожим на Барселону
К выходным погода ухудшится, ожидаются дожди и мокрый снег
Автор видео брутального задержания анархистов получил 12 суток
Владелец Сrowne Plaza – в списке должников белорусского бюджета
Из России с деньгами: белорусы увеличили потоки помощи на родину
ОМОН одевают в штатское за бюджетный счет
Суд апраўдаў журналістку Дзіяну Серадзюк
Реальные денежные доходы белорусов упали на 4,5%
Россиянин получил 15 суток за марш «нетунеядцев»
В Могилеве многодетную мать оштрафовали на 230 рублей
Фотофакт: Избитый участник минского марша «нетунеядцев» в суде
Как выглядят поселки для элиты под Минском
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было
«Силовики желают лобового столкновения, которое позволит полностью закрыть страну»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Новому министру я мог запросто позвонить на мобильный»
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
17.03.2017
TUT.BY
Автор видео брутального задержания анархистов получил 12 суток

Правозащитник Петр Маркелов получил 12 суток административного ареста. На марше присутствовал в качестве наблюдателя. Именно он в социальных сетях разместил жесткое видео задержания анархистов в троллейбусе.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свидетельствующие в суде омоновцы заявили, что Маркелов был в колонне анархистов и в маске.

— Я транслировал в интернет все, что происходит. Снимал видео и фото. В том числе в троллейбусе, это было онлайн, — пояснил Маркелов на процессе.

Потом, по его словам, в троллейбус ворвались люди без формы, так он оказался в РУВД.

— Группа людей в хвосте колоны скрывала лица масками. По ходу движения им неоднократно делались предупреждения, что на массовых мероприятиях запрещено скрывать лица. Они отказались снять маски, — рассказал свидетель по фамилии Чеуш.

— А лично этого человека видели? — уточнил судья. — И если лицо было закрыто, то как вы догадались что это он?

— Когда задержали, то сняли же маску… Продолжил его коллега, командир ОМОН по фамилии Хомин. — 25 марта был митинг, — начал рассказ омоновец. В зале засмеялись. — Ой, 15-го я имел ввиду.

Со стороны задержанного свидетелями выступили двое знакомых, они были на митинге. Они заявили, что Маркелов закон не нарушал, анархистом никогда не был, а фиксировал на видео происходящее.

Адвокат задержанного попросила приобщить к материалам дела видео задержания, но суд отказал.

— Не в рамках данного административного дела, — заявила судья Вайтехович и вынесла решение — 12 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ч.1 ст. 23.34) и неповиновение законному требованию должностного лица (ст. 23.4) КоАП РБ.

Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.7 (оценок:6)
Главное
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
«Они решили, что в стране, как в автобусе, нужно передавать за проезд. Вот и вся Конституция»
«Власть должна плясать крыжачок и отправлять жареных поросят в Москву»
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY