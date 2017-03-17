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Общество
17.03.2017
Ларыса Шчыракова, belsat.eu
Рабочие в Добруше вызвали «на ковер» руководство

В Добруше около 100 работников КУП «Добрушский коммунальщик» собрались на стихийное собрание и потребовали поговорить с руководителем предприятия.

Людей, которые 16 марта вышли с протестом, возмутила невыплата премии за февраль, которая составляет треть зарплаты. Так вместо 300 -350 рублей работники получили по 200 — 250 рублей.

«Люди возмущались, кричали чуть ли не до драки дошло, некоторые даже плакали. Был очень тяжелый разговор», — описывает собрание Александр.

Исполняющий обязанности директора «Добрушского коммунальника» Николай Москаленко выслушал присутствующих, объяснил, что уменьшение зарплаты связано с тяжелой финансовой ситуацией на предприятии. Он сообщил, что «Добрушский коммунальщик» имеет задолженность по газу в размере 12 млрд. рублей (неденоминированных) за 2016 год, поэтому суд постановил, что предприятие должно ежемесячно выплачивать 1 млрд. 250 млн займа. Вместе с тем, чиновник пообещал премию за февраль вернуть и впредь ее стабильно выплачивать. В противном случае руководитель предприятия пообещал покинуть свой пост.

«Несправедливо, что финансовые проблемы предприятия решают за счет рабочих, — говорит Владимир. — Кстати, в конторе все нормально, у них деньги не отобрали. А нам есть нечего. И вообще ситуация с правами трудящихся плохая у нас. Трудовой кодекс не выполняется, когда составляют коллективные договоры, рабочих не приглашают, собрания не организовывают, некрасиво поступают. Мы очень надеемся, что руководство сдержит слово и деньги вернут, потому что мы на собрании пообещали начальству, если не вернут деньги, что они увидят нас на площади перед райисполкомом с транспарантами в руках».

 
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