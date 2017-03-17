Из России с деньгами: белорусы увеличили потоки помощи на родину

Гастарбайтеры перевели в Беларусь 93 млн долларов.

По данным Центробанка Российской Федерации, в целом объем так называемых трансграничных переводов физических лиц (через кредитные организации, включая платежные системы) в Беларусь составил в 2016 году 263 млн долларов.

По сравнению с 2015 годом он вырос на 33 млн долларов (12,5%). Средний чек переводов увеличился с 273 до 294 долларов.

В структуре общей суммы 170 млн долларов перечислили в Беларусь физлица-резиденты и 93 млн долларов — нерезиденты. По сравнению с 2015 годом, объем перечислений резидентов вырос всего на 8 млн долларов ( более 5%).

А вот денежные переводы гастарбайтеров увеличились сразу на 25 млн долларов (почти на треть).

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