Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Ростов» – 1:0. Но не это удивило зрителей.

Что произошло под конец второго тайма, поняли далеко не все. Первая версия была такой: кто-то кинул банан в главного тренера хозяев Жозе Моуринью. Тот передал его своему запасному Янгу, а он – защитнику Рохо, который был на поле. Рохо банан скушал.

После игры Жозе Моуринью так прокомментировал странный эпизод.

– Если ты когда-нибудь в жизни устаешь – я уставал много раз – знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь. Игрок сам попросил банан. В этом нет ничего смешного, нужно проявлять уважение к футболистам, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Белорусский футболист обругал Жозе Моуринью во время матча