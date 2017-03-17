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Лица
17.03.2017
Фараон, Клеопатра и другие знаменитые котики

Tatler составил досье на селебрити-котиков.

Шупетт Карла Лагерфельда

С моделью Летицией Каста

Первая леди Кайзера зарабатывает по три миллиона евро в год. Мэтр по-дружески пропихивает ее в собственные проекты (красавицу уже обнимали перед его не знающей промаха камерой модели Летиция Каста и Кендалл Дженнер) и не препятствует контрактам с другими брендами. Впрочем, не со всеми подряд: как высказывался сам Лагерфельд, для некоторых марок его бирманская красавица «слишком аристократична».

Живет Шупетт в самом деле как аристократка — у нее есть две горничные, частный джет, собственный Instagram и пухлая биография, написанная «папочкой» Карлом.

Оливия и Мередит, любимицы Тейлор Свифт

С Оливией

В так называемом girls squad, которым заправляет певица, есть и четвероногие — две кошки породы скоттиш-фолд, получившие имена в честь героинь сериалов «Закон и порядок» и «Анатомия страсти».

Тейлор Свифт шутит, что Мередит помогает ей выбирать обувь

Обе ведут себя как истинные звезды: путешествуют на частных самолетах, собирают лайки в Instagram, имеют доступ к обширной коллекции дизайнерских туфель и, разумеется, могут похвастать звездными ролями — Тейлор сняла обеих кошечек в своем клипе Bad Blood. И поплатилась за это: Мередит расцарапала певице ногу, застрахованную, между прочим, на сорок миллионов долларов.

Фараон и Клеопатра из парижского отеля Le Bristol

Эти два пушистых жильца сослужили отелю-дворцу неплохую маркетинговую службу: дети, да и некоторые взрослые, от возлежащих в лобби котиков просто без ума. Хотя Фараон и Клеопатра не всегда даются в руки. Поиграть — пожалуйста, принять в дар несколько ошейников Goyard — с удовольствием, а вот разрешить себя погладить — только по настроению. Смех смехом, а они уже раздают интервью в глянце!

Grumpy Cat

Настоящая кличка «Сердитого котика» — Соус Тардар. Хозяйка пушистой интернет-знаменитости разглядела на его спине узор из пятнышек, который напомнил ей рыбный соус тар-тар. Название в кошачьем паспорте написали с ошибкой и решили оставить так.

Но известен он все-таки как Grumpy Cat — так его окрестили пользователи форума Reddit, быстро сообразив из его необычной мордочки устойчивый интернет-мем. Сейчас у котика десять миллионов лайков на страничке в Facebook, его то и дело выводят в свет (помните премьеру последней диснеевской «Золушки»?), и на шумихе хозяйка заработала, по слухам, не меньше ста миллионов долларов. Сами посчитайте — гонорар за роль «Сердитого котика» в рекламе корма, роялти за две книги, авторские права на фильм, который запланировали в Голливуде.

В общем, сердиться Тардару решительно не на что — на кошачью жизнь хватает.

Grumpy Cat с Дженнифер Лопес, работающей в амплуа сексуальной кошечки

 
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