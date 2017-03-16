ОМОН одевают в штатское за бюджетный счет

Штатскую одежду — штаны и спортивный костюм, в которой силовиков замечают на различных акциях, им выдает государство.

Об этом рассказал сотрудник ОМОНа в ходе суда над одним из задержанных за участие в «Марше нетунеядцев».

В суде Центрального района рассматривали участие в «Марше нетунеядцев» 29-летнего безработного Артема Скоробогатого. Мужчина получил 15 суток ареста. Он утверждает, что в «Марше нетунеядцев» вообще не принимал участия.

Между тем омоновцы Александр Кулеш и Сергей Кутько, которые выступили свидетелями на процессе, заявили, что видели его там. Причем задержанный нарушал закон — шел в черной маске. При этом большого рюкзака за спиной молодого человека они не заметили, а цвет шапки не запомнили. Только зеленые штаны.

Сотрудники милиции пояснили, что на акции протеста работали в штатском. О том, что молодой человек нарушает закон, они ему повторяли несколько раз. Слышал ли он их, омоновцы точно не уверены.

— Почему вы не показали свое удостоверение, чтобы мой подзащитный понял, что к нему предъявляют требования именно сотрудники милиции, — поинтересовалась адвокат Алина Шостак.

— Там было много народа, могли и забрать (удостоверение. — Прим. TUT.BY), — ответил свидетель Сергей Кутько.

Его напарник Александр Кулеш также рассказал, что штатскую одежду омоновцам выдает государство.

— Штаны и спортивный костюм — это собственность государства. Мне эта гражданская форма выдается, — заявил свидетель.