Как определить характер девушки по её квартире

Ты впервые оказался у этой девушки дома? Тут полно улик, которые расскажут тебе, оставаться с ней или бежать отсюда куда подальше.

Сегодня на тебя работают лучшие эксперты: агенты ФБР, психологи и специалисты по невербальной коммуникации. Предупреждаем: перечисленные улики работают не всегда, но вместе с другими фактами они помогут тебе быстрее докопаться до истины.

1. Не отопрется

«Обилие замков показывает, что у девушки было какое-то эмоциональное потрясение, или у нее просто шалит психика», — предупреждает бывший агент ФБР Джо Наварро. Запоры у девушки должны быть только в туалете и ванной. Если она живет одна, но при этом врезала замки в двери спальни, кухни, холодильника и хлебницы, скорее всего, с ней легких отношений не получится.

2. Неотразимое

Зеркала в ее квартире пригодятся тебе не только для того, чтобы проверить прическу, — их расположение может рассказать, что она за человек, говорит психолог Ингрид Коллинз. «Если зеркала расположены так, чтобы отражать свободное пространство, — девушка настроена позитивно и полна энергии. Если же хозяйка квартиры повесила их таким образом, что в них видны завалы барахла, — это плохой симптом: девушка не уверена в себе и не только не пытается решить эту проблему, но еще и подсознательно давит на себя, умножая отражения негативного в своем жилище».

3. Пьет — значит любит

Пустой бокал из-под вина на видном месте не должен тебя отпугивать. Проведенное в Университете Флоренции исследование, в котором участвовало 800 женщин, показало: те из них, кто выпивает 1-2 бокала красного вина в день, более раскованны, довольны своей сексуальной жизнью, сильнее возбуждаются и чаще достигают оргазма. А вот жестяные банки из-под алкогольных коктейлей — это повод насторожиться.

4. Вся такая аккуратненькая

Гоголевская Коробочка — сомнительный партнер по сексу. Если квартира похожа на запасники Исторического музея — это повод поискать другую подругу. Слово Ингрид Коллинз: «Женщины, которых окружают старые вещи, книги, газеты и журналы, не просто ленятся убираться, они психологически не могут отпустить прошлое, что ограничивает их возможность взаимодействия с настоящим».

5. Ее голая стена

У девушки в квартире на стенах нет фотографий мамы и подруг? Не спеши радоваться: мол, не будет обсуждать ваши отношения с посторонними женщинами. Возможно, она просто не ценит связи с семьей, друзьями, да и с мужчинами (читай — с тобой).

Специалист по невербальной коммуникации Дэвид Гивенс, подавший нам эту идею, добавляет: «Совсем плохо, если в комнате нет даже каких-нибудь картин или календарей. Пещерные люди, и те рисовали на стенах, чтобы создать ощущение дома».

6. Подушки невесты

Внимание на мягкие поверхности: если там громоздятся пирамиды подушек и горы покрывал, на спонтанную близость можешь не рассчитывать. «Перебор с подушками указывает на подавленное отвращение к сексу — они как бы создают барьер между тобой и диваном», — уверена автор книги «Код «ты»: Что говорит о тебе то, что ты делаешь» Джуди Джеймс.

7. Девушка нараспашку

Открытые шторы в девичьей спальне — хороший знак не только для живущих напротив подростков с биноклями, но и для тебя.

«Люди, которые любят держать двери или окна открытыми, и по характеру более открыты и готовы к новому, — уверяет Наварро. — Если же у девушки все захлопнуто и задернуто, это свидетельство того, что она хочет спрятаться ото всех, избежать изменений».

Увидел такую, пробирайся на ощупь обратно к выходу и не забудь закрыть за собой дверь.

8. Триумфальная марка

Некоторые люди выставляют на всеобщее обозрение старые открытки с поздравлениями. А теперь замени в предыдущем предложении слова «некоторые люди» на слово «невротики», и ты поймешь, почему от таких девушек лучше держаться подальше. Профессор психологии Сэм Гослинг считает, что такая корреспонденция — не что иное, как попытка приободрить себя: «Так поступают неуверенные в себе, склонные к беспокойству люди».

9. Туфли указывают на дверь

Если увидишь, что у нее по всей квартире валяются туфли, немедленно уходи, советует Джуди Джеймс: «Когда капризная, поверхностная женщина с завышенными требованиями пребывает не в настроении — она покупает туфли или сумочку. А на самом деле ее проблема в заниженной самооценке или болезненных перепадах настроения, это надо лечить». Или она просто директор по моде в женском журнале.