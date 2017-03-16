Реальные денежные доходы белорусов упали на 4,5%

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе 2017 -го составили 95,5% к уровню января 2016-го.

Об этом сообщает Белстат.

Справка

Реальные располагаемые доходы населения — денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По данным Национального статистического комитета, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,2%.