В Могилеве многодетную мать оштрафовали на 230 рублей

В регионах прошли суды над задержанными накануне участниками маршей «нетунеядцев».

По подсчетам правозащитников, в Гродно и Могилеве сотрудники милиции задержали более 15 человек.

Елена Крень

В Могилеве мать четверых несовершеннолетних детей Елену Крень за участие в несанкционированном массовом мероприятии судья Т. Костюк наказала штрафом 10 базовых величин.

В Гродно активисту Объединенной гражданской партии Александру Лаврентьеву дали 13 суток ареста.

Александр Лаврентьев

Пенсионер, ликвидатор аварии на ЧАЭС из Могилева Александр Ноженко попросил судью дать ему сутки, потому что он собирает деньги на операцию по зрению, и боится, что если ему дадут штраф, он останется слепым.

Мужчина подписал бумагу о признании вины и согласии на сокращенный порядок суда. Судья Полякова вынесла постановление об административном предупреждении. Это самое мягкое наказание, сообщает правозащитный центр Вясна.

В Могилеве активиста кампании «Говори правду» Олега Метелицу судья Мазурова наказала арестом на 12 суток.