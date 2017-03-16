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16.03.2017
Алена Антонова
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа

Как судили задержанных после маршей «нетунеядцев»: фамилии судей и омновцев, выступивших свидетелями на судах. 

 16 марта правозащитники сообщают о судах над 52 белорусами, участвовавших в маршах «нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно.

По данным правозащитного центра Вясна, некоторых задержанных в среду после акций отпустили через несколько часов, но на большую часть составили протоколы о правонарушениях. При задержании сотрудники милиции в штатском применяли грубую физическую силу и слезоточивый газ.

Фотофакт: Избитый участник минского марша «нетунеядцев» в суде

За что судили людей: по статьям 17.1 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Сколько дали: 12-15 суток. Известно о случае, когда судья вынесла решение наказать тремя сутками ареста.

Кто судил:

В суде Первомайского района Минска – судьи Юрий Горбатовский и Светлана Черепович.

В суде Центрального района Минска – судья Валерий Есьман, Виктория Шабуня, Татьяна Рак, Наталья Вайтехович. Юлия Густыр, Михаил Хома, Александр Длужневский

В суде Советского района Минска – судья Наталья Драчева, судья М. Федорова, Д. Жданов.

Омоновцы, выступавшие свидетелями в Минске: Сергей Кутько, Александр Кулеш, Павел Батун, Андрей Астапович, Дмитрий Хадорко, Владислав Рутченков, Константин Радько, Сергей Москалев, Роман Торик, Монахов.

Омоновец Павел Батун выступал свидетелем в суде Первомайского района

Брутальное задержание в троллейбусе: как это было

Подробности инцидента, шокировавшего многих, стали известны в суде Центрального района Минска, где одной из первых судили Елену Немик. Ее обвинили в том, что она участвовала в акции в маске и отказалась снять маску, чем якобы оказала неподчинение сотрудникам милиции, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По словам Елены, она участвовала в разрешенной акции в составе участников шествия, лица не закрывала, никто ее не предупреждал, что она что-то нарушает. После окончания шествия на перекрестке около площади Бангалог она села в троллейбус и поехала домой.

На перекрестке улицы Богдановича и проспекта Машерова в троллейбус ворвались люди в штатском и начали вытаскивать пассажиров, и в том числе и ее, из троллейбуса. Так она оказалась на улице.

Она испугалась, кричала «Помогите!». На остановке ее попробовали держать стоявшие там люди. Одна женщина ее обняла. Но милиционеры оторвали ее, и так она оказалась снова в руках милиционеров в штатском, которые не представлялись, хотя она спрашивала, кто они. Вспомнила, что в троллейбусе повалили на пол половину пассажиров.

В суде Елена заявила, что в Центральном РУВД все ее вещи были описаны и никакой маски или других вещей, которыми можно закрыть лицо, у нее не нашли.

Судья Юлия Густыр вынесла решение наказать Елену Немик арестом на 13 суток.

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В похожей ситуации оказался 26-летний Юрий Пищелин, получивший 12 суток. Как передала корреспондент TUT.BY из суда Центрального района, судье Наталье Вайтехович он заявил, что ехал домой в троллейбусе № 37 после встречи с другом (тот подтвердил), когда его задержали.

Свидетелями выступили два сотрудника ОМОН по фамилиям Кулешов и Кутько.

— Вы видели лично этого человека именно в шествии? — уточнила судья.

— Я при задержании его видел в транспортном средстве, — начал омоновец.

— Так речь в протоколе, что он участник демонстраций: «от дома № 66 на Независимости до площади Бангалор…».

Сотрудник ОМОН замолчал на минуту.

— Да, подтверждаю. (…) Я видел, что непосредственно это лицо шло в колонне.

— Так в транспорте он снял маску? — уточнила судья.

— Не помню. (…)

— Так где маска моя тогда? — спросил задержанный.

— Может, была утеряна, я не знаю. (…)

— Но я не согласен! — заявил задержанный.

Второй сотрудник ОМОН рассказал то же самое: «Ну, как он нечаянно мог там оказаться? Да, он участвовал».

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МВД обвинил задержанных 15 марта граждан в грубом нарушении закона о массовых мероприятиях

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МВД Георгий Евчар, передает пресс-служба ведомства.

Статьей 11 закона о массовых мероприятиях запрещено скрывать свои лица под масками.

—  Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании, — сказал Георгий Евчар.

По его словам, «задержание в общественном транспорте проводилось, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться».

— Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале, — рассказал представитель МВД.

 
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