Фотофакт: Избитый участник минского марша «нетунеядцев» в суде

Андрея Новаковского обвинили в том, что он якобы распылил газ во время задержания.

15 марта в суде Центрального района Минска ему дали 12 суток ареста, сообщает Радыё Свабода.

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По мнению политолога Валерия Карбалевича, жестокие задержания, происходящие на глазах десятков людей, означают, что силовики получили карт-бланш.

- И получить они могли его только от одного человека, - заявил эксперт в интервью «Салідарнасці».