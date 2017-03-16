Фотофакт: Избитый участник минского марша «нетунеядцев» в суде
Андрея Новаковского обвинили в том, что он якобы распылил газ во время задержания.
15 марта в суде Центрального района Минска ему дали 12 суток ареста, сообщает Радыё Свабода.
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По мнению политолога Валерия Карбалевича, жестокие задержания, происходящие на глазах десятков людей, означают, что силовики получили карт-бланш.
- И получить они могли его только от одного человека, - заявил эксперт в интервью «Салідарнасці».
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