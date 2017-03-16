Как выглядят поселки для элиты под Минском

В кризис, когда цены на недвижимость снижаются, глохнут амбициозные проекты, мы решили посмотреть, как обстоят дела с элитными коттеджными поселками, которые строились под Минском.

Поселился ли кто-то в «Ясной Поляне», почему «Логожеск» под усиленной охраной и постоянно рекламируется как непроданный и какая участь ждет «Гринвич», читайте в репортаже REALTY.TUT.BY.

«Ясная Поляна», где живет футболист Тимофей Калачев

Коттеджный поселок «Ясная Поляна» находится в 12-ти километрах от Минска, в деревне Липовая Колода. Добраться сюда проще всего через Колодищи, если не жалко подвеску. Если жалко — можно проехать со стороны Военного городка (Уручье), все же ям там меньше.

Неприятное впечатление от дороги проходит только у самого въезда в «Ясную Поляну» — тут ровный асфальт, сосновый лес, щебечут птицы. За шлагбаумом видны аккуратные домики элитного поселка. Въезд на территорию закрыт и охраняется. Две собаки, настроенные дружелюбно, свободно бегают у ворот.

— Они не кусаются. Этому вон, черно-белому симулянту, — кивнул охранник в сторону хромой собаки, — охотники лапу нечаянно прострелили. Так ему жильцы коттеджей сбрасывались на операцию, заплатили за нее по тогдашним деньгам 15 миллионов. И теперь деньги им на пайку выделяют. Пес хромает, скорее всего, по привычке. Видел, как он носится, любой собаке фору даст…

Всего в «Ясной Поляне» 47 домов. Большая часть из них уже выкуплена. Местные говорят, что одним из первых тут поселился футболист Тимофей Калачев. Здесь же купил дом и велогонщик Василий Кириенко. Соседи у них — известные бизнесмены, которые занимаются фармакологией и косметикой.

Строился поселок в две очереди: первую (22 дома) сдали в 2014 году, вторую (27 домов) — в 2016-м. Два года назад цены за квадратный метр тут доходили до 2500 долларов. Сейчас в «Ясной Поляне» уже есть товарищество собственников. Цены на оставшиеся дома значительно снизились.

Дома еще продаются. Покупатель может выбрать на свое усмотрение отделку фасада. Чаще всего его обшивают деревом.

— Дом со всеми коммуникациями под чистовую отделку можно купить в зависимости от метража за 250−300 тысяч долларов. К каждому дому примыкает участок в 15 соток, где сохранены вековые деревья, — рассказали в компании-застройщике «ЖилПромИнвест».

Из инфраструктуры в «Ясной Поляне» есть только продуктовый магазин. Построен он на въезде в элитный поселок, так что им могут пользоваться все желающие.

Пока мы осматривались в элитном поселке, к магазину на велосипеде подъехал дедушка, но зайти туда никак не мог — мешали козы.

«Логожеск», куда посторонним вход «категорически запрещен»

От МКАД до элитного поселка «Логожеск» нужно ехать 27 километров по трассе в витебском направлении. Мимо объекта не проедете — яркие таунхаусы хорошо видны с дороги.

В народе эту застройку успели прозвать «поселком Чижа» по принципу других объектов, которые строила компания «Трайпл». Напомним, что миллионер Юрий Чиж сначала вложил деньги в создание горнолыжного комплекса «Логойск», который открылся 10 лет назад. А уже после тут начали строить и жилые дома.

«Логожеск» введен в эксплуатацию и усиленно охраняется.

— Это было принципиальное решение жильцов (41 собственник) — чтобы сюда никто, кроме них, не мог попасть. Даже на дороге внутри поселка вы не можете находиться — ее жильцы строили за свой счет, это их частная собственность, — выгонял нас за шлагбаум председатель товарищества собственников Антон.

Почему так усиленно блюдут покой жителей «Логожеска»? Там живут випы, строение, похожее на православный храм, здесь принадлежит митрополиту Филарету. Но более высокие персоны проживают в Дроздах вообще без охраны.

Изначально коттеджи здесь продавали по 420 тысяч долларов, а таунхаусы, которые стоят идеальным защитным экраном от шумной трассы, — по 200 тысяч долларов.

Недвижимость в «Логожеске» продают и сейчас.

— Цены мы снизили. Коттедж на 400 квадратных метров можно купить за 200 тысяч долларов (квадратный метр — 500 долларов, — TUT.BY), таунхаус — от 80 (без внутренней отделки) до 170 тысяч долларов (полностью обустроенный). Метраж у них одинаковый, — рассказали в отделе продаж компании «Трайпл».

«Гринвич» с приставкой «экс»

Суеверный человек о «Гринвиче» сказал бы: сглазили. В 2012 году компания- застройщик СООО «Гольф Клуб» под патронатом украинского бизнесмена Николая Лагуна широко рекламировала строящийся объект. Частично ожидания оправдались: в составе большого проекта были созданы гольф-поля международного уровня. После банкротства Николая Лагуна эти поля были запущены, а несколько коттеджей, построенных на деньги дольщиков, так и не были введены в эксплуатацию. В таком виде объект в 2016 году указом президента был передан компании «Зеленая гавань» — структуре строительной компании «Монолит Групп».

Начало улицы в «Гринвиче»

«Гринвич» находится всего в нескольких километрах от Минска, рядом с биосферным заказником «Стиклево». Несмотря на близость к столице, добраться сюда по-прежнему непросто — асфальта еще нет, ехать придется по гравийке и ямам. На входе коттеджный поселок охраняется, стоит шлагбаум. Работники перемещаются по территории на специальных машинках, что обслуживают гольф-поля.

Здесь 18 полей для гольфа, и все они уже приведены в порядок. В отношении застройки тоже появилась ясность: сейчас ведут коммуникации для двадцати коттеджей первой очереди. Работы хотят завершить до конца года.

В ООО «Зеленая гавань» также официально рассказали, что «согласно указу президента от 11 августа 2016 г. № 309 „О завершении строительства спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе“ планируемого предыдущим инвестором коттеджного поселка названия „Гринвич“ существовать не будет».

Новый застройщик внедряет свою концепцию строительства жилого комплекса. Название концепции и сам проект еще разрабатывают.

— Мы планируем создать максимальный комфорт с необходимыми социальными объектами: от детского сада и школы до спортивного центра, пунктов общественного питания и проведения досуга. Также серьезным преимуществом жилого комплекса будет 18-луночное гольф-поле, которое будет общедоступным, — рассказали в ООО «Зеленая гавань».

Также застройщик рассказал, что новый жилой комплекс будет построен в едином архитектурном ансамбле. Продажи участков, домов, таунхаусов, квартир начнутся после утверждения концепции.