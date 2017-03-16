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Общество
16.03.2017
Евгений Федоров
«Поздно метаться, вам этот декрет будут вспоминать через триста лет»

Депутат Игорь Марзалюк рассказал, какие поправки планируется внести в декрет о «тунеядцах». Байнет напутствовал законодателей.

По словам представителя власти, предполагаемые изменения будут официально приняты уже 25 марта. В частности, они предполагают расширить перечень категорий граждан, которые освобождаются от сбора на финансирование госрасходов.

К тунеядцам, скорее всего, не будут относить призывников, пациентов с психоневрологическими расстройствами, беременных и недавно родивших женщин, студентов, а также людей, которые владеют земельными участками любого назначения.

Интернет-пользователи поправками не удовлетворены и требуют полной отмены скандального декрета.

«А воз и ныне там... Бред, а не поправки. Отменили бы его – и не дурили народу голову», – пишут комментаторы площадки talks.by.

«Пойду земельный участок присматривать».

«Если у тебя участок земли, что ты уже и почтой не пользуешься и медициной и прочими услугами? Чем остальные группы населения хуже?»

«Вся эта катавасия с Декретом явно показывает уровень госуправления».

«Декрет, раз уж его никак нельзя отменить, должен выглядеть так: плательщиками налога на тунеядство являются представители вертикали власти, а также совершеннолетние члены их семей. Все, точка».

«Если из декрета №3 «убрать всю дурость», то там по существу ничего и не останется, потому как всем остальным у нас должна заниматься налоговая».

«Поздно метаться, вам этот декрет будут вспоминать через 300 лет».

«Налоговая не будет смотреть на эти «поправки», все равно разошлет кучу «писем счастья» людям и заставит бегать по инстанциям. Доказывать, что ты не ёж. Лучше сразу выходить и бороться за свободу. Рабство отменили давно, а в Беларуси пытаются ввести его заново».

 
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