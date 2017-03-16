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Михаил Зеленский, meduza.io
Кремль стал отрицать, что Янукович просил ввести войска в Украину. Что происходит?

Три года назад Москва утверждала совершенно другое.

 «Зеленые человечки» в пригороде Симферополя. 3 марта 2014 года. Фото: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

26 февраля 2014 года после трех месяцев массовых протестов, известных как «Евромайдан», президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Через две недели Крым вышел из состава Украины и присоединился к России по итогам референдума, который проходил под контролем российских войск.

Между двумя этими событиями Россия объявила, что Янукович — как легитимный президент — сам попросил ввести войска на Украину. Спустя три года Москва заявила, что такой просьбы со стороны Януковича не было.

Что это за обращение?

Впервые о просьбе президента Украины Виктора Януковича стало известно 3 марта 2014 года во время заседания Совета Безопасности ООН. Официальный представитель России Виталий Чуркин тогда заявил, что его уполномочили зачитать обращение уже бежавшего с Украины Януковича, которое получено Владимиром Путиным.

В тексте из четырех предложений говорится, что власть на Украине захватили незаконно, а жизнь людей находится под угрозой; в связи с этим Янукович попросил Путина «использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Копию документа, датированного 1 марта 2014 года, Чуркин предъявил другим членам Совбеза.

Затем, по словам представителей украинской стороны, он официально зарегистрировал обращение в соответствии с нормами ООН о документообороте. Текст обращения есть в официальной стенограмме заседания.

Выступление Виталия Чуркина на Совбезе ООН 4 марта

Впоследствии это обращение использовалось Москвой для того, чтобы объяснить действия в Крыму, где к тому времени уже находились российские войска (это факт Путин публично признал в 2015 году). Правом на ввод войск Путин заручился у Совета Федерации 1 марта — в тот же день, когда было написано обращение Януковича. На встрече с журналистами президент России подчеркивал, что право на введение войск у него есть благодаря позиции «действующего и легитимного» президента Украины. Тогда Путин назвал этот документ «прямым обращением».

Почему о документе вспомнили через три года?

Обращение — важное доказательство по делу о госизмене против Януковича, расследование которого только что завершила украинская генпрокуратура. Бывшего президента также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Перед передачей дела в суд Виктор Янукович заявил, что на самом деле не просил Путина вводить войска в Украину, а процитированный на Совете Безопасности ООН документ назвал не письмом и не обращением к Путину, а просто «заявлением».

Виктор Янукович заявил, что не просил вводить войска РФ в Украину в 2014 году

Что теперь говорит Россия?

Российская Генпрокуратура официально ответила Украине, что ни в администрацию президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало никаких заявлений Януковича о вводе войск. В Кремле затем уточнили, что не видели именно «письма Януковича», а на дополнительные вопросы отвечать отказались.

Зачем России менять позицию по этому делу?

Это неизвестно. В 2014 году Россия продемонстрировала обращение Януковича как формальный повод, чтобы одобрить использование войск в Украине перед присоединением Крыма. В какой бы форме ни была выражена просьба сбежавшего украинского президента, Москва восприняла ее как официальное заявление, а потом предъявила международному сообществу для объяснения своих действий.

Теперь Россия официально дает понять, что никаких юридически обязывающих документов тогда от Януковича не получала. Возможно, Москва пытается повлиять на рассмотрение дела в киевском суде, но это у Кремля вряд ли получится: запись с Совета Безопасности ООН, невзирая на опровержения Москвы спустя три года после исследуемых событий, все равно должна рассматриваться в рамках дела.

 
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