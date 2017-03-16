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Общество
16.03.2017
Минтруда: потерявшим работу могут полгода платить 60% заработка

Минтруда и соцзащиты предлагает ввести страхование от безработицы. Такие предложения ведомство передало в правительство около месяца назад.

Об этом сообщает газета «Республика».

– В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте, — сказал начальник управления политики занятости Министерства труда Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагают сделать обязательным. Но получать пособие смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Ранее стало известно, что депутаты палаты представителей подготовили поправки в декрет №3. Стало известно, кого могут освободить от уплаты налога на тунеядство

 
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