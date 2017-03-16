Милиция 8 часов поила активиста профсоюза РЭП чаем и кофе
Для обвинения Григория Грыка правоохранительные органы использовали публикацию «Нашай Нівы».
Барановичский активист профсоюза РЭП весь день 15 марта провел в милиции, скоро его будут судить.
– Двое сотрудников милиции подошли ко мне в 9 утра около подъезда, – рассказал praca-by.info Григорий Грык.
– Спустя полчаса я был в милиции. Меня обвинили в участии в несанкционированной акции – 12 марта я был на «Марше нетунеядцев» в Бобруйске. Мне показали публикацию в «Нашай Ніве» и видео, на котором видно мое выступление.
Продолжение статьи читайте здесь.
Главное