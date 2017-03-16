Музыканты сочинили «песенку тунеядца» и сняли на нее клип

Белорусская рок-группа «Чеза» по-своему выразила солидарность с протестующими.

Музыканты сочинили шутливую песню, в которой описываются жизненные трудности «тунеядца», которого осуждают окружающие.

Как сообщает TUT.BY, сами исполнители песни сами получили «письма счастья», как и многие творческие люди в Беларуси. Именно поэтому музыканты решили сочинить новую песню и снять на нее клип, чтобы помочь белорусам зарядиться хорошим настроением.

Отметим, что слушатели песню восприняли неоднозначно: в комментариях к видео часть людей поблагодарила музыкантов за инициативу, а часть – увидела в ней желание сделать себе пиар.

– Спасибо, мы лучше будем хором петь «Паветраны шар» или «Ня быць скотам», – написал один из пользователей площадки talks.by.