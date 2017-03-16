Лукашенко доложил руководителю миссии МВФ «о ситуации, которая складывается в Беларуси»

Глава Беларуси пригласил Питера Долмана «обсудить буквально 1-2 вопроса».

Встреча с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом состоялась 16 марта, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства сходу предупредил, что это не переговоры, а так — небольшая беседа, чтобы обсудить «пару вопросов».

— Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса, — заявил Лукашенко. — И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны.

Какие конкретно это вопросы, глава Беларуси перед прессой не озвучил. Зато дал понять, что хочет лично рассказать представителю МВФ о ситуации в Беларуси.

— Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси, — добавил Александр Лукашенко.

Питер Долман ранее уже встречался с белорусским президентом. Сейчас идет подготовка к подписанию программа Беларуси с МВФ на сумму не менее 3 млрд долларов. Однако основным условием выделения кредита являются структурные реформы, либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования.