Фотофакт: в Минске появились изображения «зеленых человечков»
Изображения военных с оружием и без опознавательных знаков появились как минимум в двух местах в Минске.
Фото размещены в группе проекта Signal в Facebook.
Одна наклейка находится на улице Октябрьской.
Вторая наклейка — на трансформаторной будке возле здания по Аранской, 13.
«На улицах в разных городах Беларуси неизвестные хватают мирных граждан, милиция бездействует. В Минске стали появляться «зелёные человечки». Совпадение?» — вопрошают авторы фото.
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