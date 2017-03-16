«Думаю, на этом все не закончится. Мы наблюдаем большой наплыв новых людей»

Председатель Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова рассказала, как ее судили за «Марш нетунеядцев», и чего она ожидает в дальнейшем.

Председатель Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова рассказала, как ее судили за «Марш нетунеядцев», и чего она ожидает в дальнейшем.

Напомним, Галину Смирнову первоначально задержали 12 марта, она провела более восьми часов в милиции. 13 марта ее вновь задержали и поместили в ИВС. Суд над активисткой начался 14 марта и завершился 15 марта.

За организацию несанкционированной акции протеста против декрета «о тунеядцах» в Бобруйске 26 февраля суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (690 рублей).

В тот же день 15 марта суд наказал и других местных активистов. Больше всего досталось Максиму Буйницкому и Евгению Васьковичу, которым дали по 15 суток.

– Судом это было назвать трудно, это был конвейер. Судья сама отвечала за меня, мы говорили с ней одновременно, – рассказала praca-by.info Галина Смирнова.

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