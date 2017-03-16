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Комментарии
16.03.2017
Павел Рос
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»

Политический обозреватель разложил по полочкам произошедшее на «Маршах нетунеядцев» 15 марта.

По просьбе «Салiдарнасцi», политолог Валерий Карбалевич прокомментировал итоги протестов «нетунеядцев», в ходе которых силовики задержали более сотни протестующих.

В белорусских судах 16 марта оврал. Фото TUT.BY

О том, кто принимал решение о задержании демонстрантов

– Все важные политические решения в Беларуси принимаются одним человеком. Если есть жестокие задержания, происходящие на глазах десятков людей, как задержание и избиение анархистов в троллейбусе, это значит, что силовики получили карт-бланш. И получить они могли его только от одного человека. Поэтому не думаю, что они ведут какую-то самостоятельную игру. Я в это не верю.

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О параллелях с репрессиями 2010 года

– Лукашенко фактически сворачивает либерализацию – и ситуация в значительной мере возвращается к той, которая была после 19 декабря 2010 года. Понятно, что масштаб не тот: тогда была задержана тысяча человек, а сейчас только 155 по информации «Весны». Кроме того, тогда были уголовные наказания, а сейчас только административные. Тем не менее, власть перешла к похожим методам. Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу своей власти.

Испортятся ли отношения Лукашенко и Европы?

– Для руководителя Беларуси сейчас гораздо более важно подавить протесты, чем сохранить отношения с Западом. Тем более, что Запад пока реагирует только заявлениями. Как мы видим, продолжаются поездки в Минск различных европейских политиков на уровне министров – то есть, никто не отменяет их в знак протеста. Это показывает, что дальше слов Европа не пойдет, так как для нее сейчас важнее геополитические мотивы, чем ценностные.

О том, почему Минск не поддержал регионы

– На акцию вышло меньше людей, чем ожидалось. Того эффекта снежного кома, который предполагался, не случилось. В чем причина? Думаю, что репрессии сыграли свою роль – и возвращается атмосфера страха. Этот фактор работает. Кроме того, наверное, социально-экономический кризис меньше бьет по столице, чем по регионам. Что будет на запланированной акции 25 марта, пока сказать сложно, но тенденции к нарастанию протеста пока я не вижу.

 
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