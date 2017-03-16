«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска

«Скотина, за что бьешь? Фашисты недобитые! За наши налоги!» — кричали на тихарей женщины на остановке, но тщетно.

Так люди в штатском задерживали молодежь в Минске после санкционированного шествия.

Осторожно, нецензурная лексика

Жесть дня. Потасовка в столичном троллейбусе после «Марша нетунеядцев»

Добавим, что утром в четверг Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен заявил:

– Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. Что Беларусь - это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза.