Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
Фотофакт: в ЦУМе появилась игрушка «Пачакун» — копия мема «Ждун»
Поправки в декрет № 3: кого могут освободить от уплаты налога на тунеядство
«Силовики желают лобового столкновения, которое позволит полностью закрыть страну»
В отношении парня, который сбил дедушку в минском метро, возбудили дело
Шаг назад и два вперед: как заставить чиновников убрать барьеры на пути бизнеса?
«Начальник по Крыму Аксенов перестарался – перелизал»
Задержанный по запросу Минска редактор Regnum попросил Путина о политическом убежище
Сколько гродненцев после призыва властей перешли с акции протеста в горисполком
Трехмесячная девочка впала в кому. Виновата прививка?
Протестующие в Минске мешали съемкам российского телевидения
Депутат Марзалюк пришел на митинг: «Была каласальная дурасць!»
Макей прокомментировал акции нетунеядцев
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Товарищ Путин, 9,5 миллионов белорусов лично никому ничего не должны»
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
«Они решили, что в стране, как в автобусе, нужно передавать за проезд. Вот и вся Конституция»
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В Симферополе за украинский язык уже не бьют»
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как работают любовницы чиновников
Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами
«А если долго кричать «Лукашенко уходи!», он уйдет?»
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Декретный отпуск №3
Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
16.03.2017
Анжелика Василевская, TUT.BY
Поправки в декрет № 3: кого могут освободить от уплаты налога на тунеядство

Депутат Игорь Марзалюк, который на «Марше нетунеядцев» в Могилеве рассказал, что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3, озвучил планируемые изменения.

Скриншот с видео «Белсата»

По словам Игоря Марзалюка, депутаты Палаты представителей Нацсобрания разработали поправки в декрет № 3.

— Депутаты внесли на рассмотрение правки. Все эти предложения одобрены на самом высоком уровне, это была инициатива депутатского корпуса, то есть через руководство парламента. Мы вышли на главу государства. Мы вышли со своими правками еще до протестов, но когда начала нарастать социальная напряженность. Это плод коллективного творчества, — поясняет депутат.

Игорь Марзалюк «убежден на 99,9%, что предложенные депутатами правки будут приняты».

Депутаты предлагают расширить перечень категорий граждан, которые освобождаются от сбора на финансирование госрасходов. К тунеядцам не будут относить:

— граждан, которые подлежат призыву на срочную военную (альтернативную) службу;

— граждан, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете;

— женщин, которые находились под медицинским наблюдением в организациях здравоохранения в период беременности и родов, родили (усыновили, удочерили) ребенка, без учета периода временной нетрудоспособности;

— граждане, которые получали образование в дневной форме получения образования в год возникновения образовательных отношений и (или) в год прекращения образовательных отношений в связи с получением образования.

«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»

От налога также освободят тех, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Напомним, сейчас от налога на тунеядство освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

«Признавать граждан, участвующих в финансировании государственных расходов в период их деятельности не только на земельных участках, представленных для ведения личного подсобного хозяйства, но и предоставленных для иных целей (строительства и (или) обслуживания жилого дома, огородничества, выращивания продукции растениеводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, производящих продукцию животноводства без учета целевого назначения земельного участка). Расширить виды целевого назначения земельного участка без учета категории населенного пункта», — говорится в пояснительной записке депутатов к предложению об изменении декрета № 3.

При этом время ухода за членом семьи, который нуждается в постоянном присмотре на основании заключения медицинских комиссий, намерены включать в период, в который граждане признаются участвующими в финансировании госрасходов.

Местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам предоставят право принимать решения об отсрочке или рассрочке уплаты сбора.

«Предложения вносились депутатами Палаты представителей Нацсобрания для совершенствования законодательства по вопросам предупреждения социального иждивенчества, защиты прав и законных интересов граждан, а также с учетом анализа правоприменительной практики», — говорится в пояснительной записке.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:5)
Главное
«Мы знаем, по телевизору «тунеядцев» не показывают, только по компьютеру»
Принципы работы таксиста, который взял $ 30 за 15 км
Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко
«Они решили, что в стране, как в автобусе, нужно передавать за проезд. Вот и вся Конституция»
«Власть должна плясать крыжачок и отправлять жареных поросят в Москву»
«Марш нетунеядцев» в Минске. Как это было
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY