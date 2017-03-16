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Скандалы
16.03.2017
Евгений Федоров
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов

Каким «Марш нетунеядцев» в Минске увидели в государственных и российских СМИ.

Фото tut.by

Беларусь-1: «Жители города были шокированы»

Как сообщает «Белорусский партизан», государственный телеканал сравнил акцию против отмены скандального Декрета №3 с шествием нацистов и обвинило ее участников в нападении на милицию.

В частности в итоговой программе дня «Панорама» было заявлено, что во время акции протеста в Минске «все свелось к политическим лозунгам», а «жители города были шокированы поведением анархических групп», которым нужен «хаос».

– Подобные действия напомнили шествия нацистов, – сказала диктор.

Государственное телевидение рассказало об акции, упомянув, что якобы протестующие нарушили мирный порядок ее проведения. Также в сюжете утверждалось, что в результате нападения участников акции протеста пострадал сотрудник правоохранительных органов.

 СБ: «Барабаны – это почти по-киевски»

В газете «СБ. Беларусь сегодня», подконтрольной Администрации президента, прошедшей акции протеста была посвящена колонка журналиста-расследователя Виктора Пономарева.

В статье пишется, что автор лично расспросил людей, участвовавших в митинге – и выяснил, что абсолютное большинство из них не являются «тунеядцами», а лишь «сочувствующими».

«Вдруг на весь проспект раздались громкие звуки барабанов, которые стали заглушать голоса ораторов. Глупо, похоже, опять «анархисты». Чего они хотят, на что «нарываются»?.. Зато видеокартинка вышла эффектной: барабаны — это почти по–киевски. Технология, однако…», – пишет сотрудник «СБ».

Пономарев считает, что о массовости акции едва ли можно говорить:

«Перед маршем все участники и сочувствующие уместились на площадке перед кинотеатром «Октябрь». Когда двинулись по улице Сурганова, поток был лишь чуть более плотным, чем группы студентов, которые ранее по своим делам шли мимо БНТУ, по проспекту Независимости и улице Хмельницкого. Уверен, что для них в будущем понятие «тунеядец» будет вовсе не актуальным», – обнадеживает своих читателей автор.

Lenta.ru: «Лидеры оппозиции, не стесняясь, призывают к Майдану»

На этом крупном российском ресурсе появилась обзорная статья, с характерным заголовком: «Революция тунеядцев». В ней автор задается вопросом – почему белорусы перестали бояться Майдана в своей стране.

«Белоруссия долгие годы считалась островком стабильности и территорией согласия между властью и обществом. За последний месяц, однако, в стране прошли крупнейшие акции протеста, и лидеры оппозиции, не стесняясь, призывают к Майдану», – пишет ресурс.

Далее в статье упоминаются массовые акции, прошедшие в регионах, а также прогноз одного из белорусских экспертов о том, что в Беларуси «в течение года будет новая власть».

Приводим также избранные комментарии пользователей российского ресурса:

«На смену Лукашенко рвутся нацики и проевропейски настроенные оппозиционеры. Только себя они видят во главе государства. Смена власти, братание с Польшей и героизация калиновских и радзивилов легко приведёт к гражданской войне и разделению Беларуси на западные и восточные регионы. Беларусь может повторить незавидную судьбу Украины».

«Друг живет там, говорит, что уже мочи нет. Чтоб семью прокормить и свести концы с концами приходится дома хлеб печь на продажу, поденщиной подрабатывать и пр. Очень спокойный мужик, однако достало его - на митинг собирается против Батькиных поборов».

«Бульбаши - терпеливые, но если их все-таки разозлить, то раненых и пленных не будет».

Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко

 
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