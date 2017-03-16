«Силовики желают лобового столкновения, которое позволит полностью закрыть страну»

Такое мнение высказал в интервью «Московскому комсомольцу» лидер компании «Говори правду» Андрей Дмитриев.

– Периодически в белорусском экспертном сообществе встречается мнение, что за протестами стоят не какие-то внешние игроки, которые желают навредить республике, а чуть ли не противники Лукашенко в его собственном окружении. Возможно ли что-то подобное?

– Абсолютно возможно. Силовики желают лобового столкновения, которое позволит им полностью закрыть страну и пресечь любые либеральные поползновения, которые просматривались в Беларуси в последнее время.

Кто или что стоит за «декретом №3», неизвестно, но факт заключается в том, что вся эта ситуация выглядит как одна большая подстава для Лукашенко. Это самый сильный удар по его репутации за последние 20 лет, пишет «Московский комсомлец».

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