«Окончательно прославиться Джигурда сможет, если Шурыгина изнасилует его в туалете»

Александр Невзоров высказался на «Эхе Москвы» о том, как добиться славы в России.

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― Сегодня славу заслужить, получить и приобрести в России чрезвычайно просто. То есть, она стоит гроши. Раньше для того, чтобы прославиться, надо было быть Вернадским, надо было быть Менделеевым, надо было быть хотя бы Ционом, на худой конец, да? Сегодня достаточно быть Джигурдой или вот этой девушкой…

― Дианой Шурыгиной.

―Дианой Шурыгиной. Причем с Джигурдой, заметили, да? Забавное происшествие, он получил паспорт «ДНР», через какое-то время у него отобрали по одной простой причине – он тут же заявил, что в «ДНР», по-моему, требуется монархия, и предложил в качестве монарха себя…

Но окончательно прославиться на всю Россию Джигурда сможет только в том случае, если Шурыгина изнасилует его в школьном туалете, и он потом будет заливаться слезами где-нибудь на федеральных каналах. Вот тогда его слава будет уже абсолютной.

Слава, поймите, необыкновенно дешева. И с чем это связано, я не понимаю. Я могу только констатировать факт чрезвычайного удешевления славы, когда ничего не представляющие из себя люди получают огромную известность, и эта известность устойчивая, капитальная и легко монетизируемая.

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