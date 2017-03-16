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Скандалы
16.03.2017
Настасья Занько, Onliner.by
В отношении парня, который сбил дедушку в минском метро, возбудили дело

В сентябре прошлого года милиция разыскивала 27-летнего парня, который утром бежал в вагон метро и оттолкнул дедушку с палочкой. Тот упал и сломал шейку бедра. А спешивший вскочил в вагон и уехал. Свою вину он так и не признал.

Парень говорил, что спешил на подработку и даже не почувствовал, что кого-то толкнул. При этом правоохранители утверждают: на записи видно, как парень бежал и по дороге оттолкнул еще одну женщину, но та удержалась на ногах.

— Да, на прошлой неделе Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении этого парня, — рассказали Onliner.by в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Уголовное дело возбуждено по статье 155 «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

Парень сейчас находится на свободе, мера пресечения к нему не применялась. Как мы уже писали, молодой человек работал в одной из торговых сетей, но на момент случившегося был безработным.

С 82-летним Александром Федоровичем сейчас все хорошо. По словам внучки Анны, он уже начал ходить. В сентябре прошлого года ее дедушке, бывшему работнику Нацбанка, поставили импортный протез за 38 миллионов неденоминированных рублей. На протез внуки и дети скинулись все вместе.

— Дедушка уже ходит, к дачному сезону с бабушкой готовится, — говорит Анна. — У него была похожая травма лет 10 назад. Но тогда все было гораздо хуже — он 2 года восстанавливался. Понятно, что помощь нужна — если куда-то идем, то сопровождаем его, помогаем. Дедушка у нас боец, говорит, что жертву из себя строить не хочет. Правда, обидно, что парень за это время даже не поинтересовался, как здоровье, не извинился. Может быть, если бы он это сделал, дедушке морально было бы легче.

 
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