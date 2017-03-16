Шаг назад и два вперед: как заставить чиновников убрать барьеры на пути бизнеса?

Обяжет ли Лукашенко госорганы, которые захотят ввести новую административную процедуру, ликвидировать две старые?

Проект указа о системном сокращении количества административных процедур подготовлен, заявил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, которая до недавнего времени работала заместителем министра экономики, с 2012 года введено более 200 административных процедур вместо поэтапного сокращения и снижения нагрузки на бизнес.

– Поэтому предлагаем ввести довольно, на мой взгляд, жесткий принцип: одну вводишь - две отменяешь. Такой своего рода шлагбаум должен быть, чтобы регулировать количество административных процедур, – уверена Ирина Костевич.

Удастся ли обуздать административную прыть чиновников?

Продолжение материала читайте здесь.