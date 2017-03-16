Есть среди нас такие товарищи, которые очень любят подлизываться к начальству. Подлизываются, подлизываются – уже до блеска облизали, а все стараются, усердствуют. Но даже в этом интересном деле важно не перестараться.

А начальник по Крыму Аксенов перестарался – перелизал. Зачем же вот так в лоб-то! Чтобы Путин пожизненно правил, чтобы дать ему полномочия как у диктатора, да еще и чтобы монархия была. Так ты уже определись – либо монархия, либо пожизненный Путин. Или это будет у Аксенова одно и то же?

Умный человек тем и отличается от Аксенова, что не все свои мысли произносит вслух. Брал бы пример с Пескова, который охарактеризовал отношение Путина к подобным идеям, формулой «без оптимизма». По правде говоря, Аксенов навыступал на уголовную статью, призывая к изменению существующего строя, да еще и пропагандируя диктатуру – если это не считать экстремизмом, то как же выглядит тогда экстремизм?

Но к экстремизму и политическому перевороту Путин относится «без оптимизма». Однако дело даже не в этом. Дело в том, что по факту монархия в нашей стране практически и не переставала никогда существовать! Разве не был царем Дедушка Ленин? А разве Иосиф Виссарионович не был абсолютным монархом и диктатором? Должность Генерального Секретаря и его полномочия превосходили царские масштабы. Даже Борис Николаевич – и тот был царем-батюшкой, хотя и с демократическими замашками, с элементами любви к своему народу и невиданными прежде свободами. Но все-таки и Ельцин тоже был самодержцем, и власть передал по наследству, пускай, и не по родственной линии. Ну, а уж про Владимира Владимировича и говорить нечего. Чего там этот Аксенов со своими хотелками выступает!

Путин и без него разберется, чего ему делать. Путин и без рекомендаций всяких оболтусов намерен править столько, сколько пожелает. Только не надо кричать об этом на весь мир. Это должно произойти естественно, как бы само собой. Не нужно устраивать коронацию и называть публично диктатором хорошего человека и мудрого правителя.

А я бы хотел обратить ваше внимание еще на одну строчку из комментариев Пескова. Его, видимо в шутку, спросили, возможна ли монархия в Крыму. И Песков ответил, что в отдельно взятом субъекте монархия невозможна. И вот здесь я с ним очень не соглашусь. Есть у нас на Кавказе один такой субъект, в котором общественное устройство иначе и не назовешь. Даже в масштабах всей страны власть Путина не столь велика, как власть Кадырова в Чечне.

Хотя формально Королем Чеченской республики его не провозглашали. Потому что не важно, нарисованы шашечки или нет, важно, едем мы куда-нибудь или не едем. Россия целиком и Чечня в отдельности, несомненно, едут и едут быстро.