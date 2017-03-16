Какие шансы у Елены Купчиной стать генсеком ОБСЕ?

Беларусь выдвинула постоянного представителя нашей страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Елену Купчину кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Елена Купчина. Фото: tut.by

— Считаем, что ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную — преодоление кризиса доверия между государствами-участниками, — заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Одобрят ли кандидатуру белоруски западные страны?

— Скорее всего, нет, — полагает аналитик-международник Андрей Федоров.

По его словам, в Вашингтоне и Брюсселе внимательно следят за происходящими сейчас в нашей стране событиями, связанными с задержанием лидеров оппозиции, журналистов и участников «маршей нетунеядцев».

— Пока еще Запад открыто не реагирует, но уши уже насторожил: вдруг повторится декабрь 2010 года, — считает Андрей Федоров.

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