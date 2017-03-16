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16.03.2017
Светлана Метёлкина
«Паразит», «дармаеды» и сенатор Марзалюк

Двойственное впечатление оставили прошедшие в Минске и регионах акции. С одной стороны, они показали, что приостановка декрета никак не повлияла на настроения людей. С другой — дали понять, что власти готовы на все, чтобы эти настроения сбить (причем в прямом смысле этого слова).  

Конечно, 3 тысячи человек в Минске — давно не виданное здесь зрелище. Но все же, когда в регионах на площадь выходит за тысячу человек, 2-миллионная столица на этом фоне несколько блекнет.

Можно сказать, что власти к этому мероприятию в столице подошли даже с большим «задором». Вереница автозаков на улицах, водометы, превентивные задержания и суды над активистами — этакая арт-подготовка по выколупыванию изюма из булок (как шутили пользователи Сети). Когда же над участниками акции сгустились тучи и пошел не то дождь, не то снег, некоторые даже искренне заподозрили в этом силы, что «чуть выше Бога».

Возможно, все это несколько повлияло на массовость. Хотя многие участники марша замечали, что среди протестующих в столице больше было активистов, нежели простых работяг. А уж то, что последних вряд ли мог остановить «неожиданный» снежок или поливочная машина, сомневаться не приходится.  «Чаго здзіўляцца — па паўдні працуюць на МАЗах і МТЗ і заробак сярэдні па краіне маюць», — объясняли отсутствие рабочего класса на марше в столице.

Правда, организаторы утверждают, что это только разогрев перед акцией 25 марта. Что ж, поживем – увидим.

А вот в регионах было действительно горячо. И хоть митинги там собрали в общей сложности чуть более тысячи человек (около 800 в Гродно и 500 в Могилеве), видно было, что люди серьезно обозлены на власть. Высказывая свои претензии, народ особо не стеснялся в выражениях.

— Сам себя выбираешь? Уйди на хрен отсюда! — озвучивали пожелания жители культурного Гродно.

Не чувствовалось и страха. Когда над участниками акции завис дрон, люди начали скандировать, прямо обращаясь к нему: «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!».

В качестве «тяжелой артиллерии» к протестующим были брошены представители местной администрации (в Гродно) и целый сенатор Марзалюк(в Могилеве). По тому, что из 800 человек в актовый зал поговорить с чиновниками, по их приглашению, проследовали только 4, можно судить о доверии людей к власти. А по брошенному сенатором участнику акции «Заткнись!» — об отношении власти к людям.

В общем, взаимопонимания не произошло.  

— Калі вы такія патрыёты, думайце, што вы робіце. Вам патрэбна страта тэрытарыяльнай цэласнасці? — вещал в толпу Марзалюк.

— Дзе зарплата? — «непатриотично» отзывались граждане.

Приведем и парочку других любопытных цитат, звучавших вчера на маршах: 

— Я его, паразита, избрала в 1994 году. Обманул! — возмущалась пенсионерка в Минске.

— В какое госучреждение ни зайди — сидит милиционер, — заметил житель Гродно, сорвав дружный возглас толпы: «Дармаеды!»

— Пусть (Марзалюк) огласит свою зарплату! Где наши 500 долларов, что обещал правитель? Марзалюк ест голубцы и ему еще отбивнуши добавят! А я ем капусту! Пусть депутат ответит, где работать? — интересовались могилевчане.

Креативно подошли участники и к наглядной агитации.

И пусть многие плакаты были написаны от руки, зато точно от души: «Лукашенко, не выколупывай изюм из моей булки!», «Не берись за яйца — берись за экономику!», «Сколько стоит белорусу президент?», «Чиновнику — лопату, рабочему — зарплату», «Отвел от пропасти, довел до ручки». 

Были и другие не менее запоминающиеся моменты. Так, участники акции в Минске помешали съемкам российского телевидения возгласами «Ганьба!». А депутат от ОГП Анна Конопацкая приковыляла на акцию в гипсе.  

А вот власти особо креативить не стали и использовали хорошо знакомые методы. И хоть в Минске акция была полностью санкционирована и прошла по утвержденному маршруту (даже дорогу люди умудрялись переходить на зеленый свет), все равно все завершилась брутальными задержаниями (по данным правозащитников, около 40 человек были схвачены в столице после митинга). В Могилеве задержали 8 человек, в Гродно — 3.

Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве: итоги

Примечательно, что буквально в этот же день Александр Лукашенко на встрече с европейским чиновником, заявил: «Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей».

Что ж посмотрели, увидели. Выводы каждый сделал сам. Поделиться своими мыслями на этот счет можно будет как раз 25 марта.  

 
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