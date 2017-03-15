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Общество
15.03.2017
Алена Антонова
Марши «нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве: итоги

Самые яркие фрагменты акций протеста против скандального декрета №3.

Минск

Количество участников: Санкционированный властями марш «нетунеядцев» собрал около от 1,5 до 2,5 тысяч человек.

Кто пришел: В отличие от регионов, здесь было больше политических активистов и меньше рабочих. Публика на акции собралась разношерстная: от активистов «Говори правду» до анархистов и социалистов.

Журналистов впечатлила  женщина преклонных лет: «Я его, паразита, избрала в 1994 году. Обманул!».

Интересные моменты: Участники акции «нетунеядцев» в Минске помешали съемкам российского телевидения. Они кричали «Ганьба!».

На Бангалор люди не пошли. Акция закончилась у Макдональдса.

Задержания: По данным правозащитников, в Минске задержано около 40 человек (по состоянию на 21.30 – прим. «С»).

После марша «нетунеядцев» в социальных сетях появилось видео, как сотрудники в штатском атакуют в троллейбусе группу парней. Пассажиры при этом пытаются их защитить, крича «Отпусти!». По неподтвержденным данным, задержано порядка 20 анархистов.

Как сообщает Вясна, силовики при задержании в троллейбусе применяли слезоточивый газ. Пострадали и обычные пассажиры.

Могилёв

Количество участников: около 500 человек.

Интересные моменты: К участникам акции вышел сенатор Игорь Марзалюк. Предложил тем, кто попал под действие декрета №3, отойти в сторону, где он будет решать их проблемы.

Задержания: По состоянию на 21.30, по данным правозащитного центра «Вясна», задержаны 8 человек. Среди них Игорь Черняк, Олег Метелица, Александр Ноженко (на митинге он выступал и говорил о льготах чернобыльцев), Елена Крень (мать четверых несовершеннолетних детей), Наталья Шкадун, а также студенты Елена Кисель и Константин Чернов.

Гродно

Количество участников: от пятисот до тысячи человек.

Кто пришел: мамы с детьми, пенсионеры, студенты, рабочие, предприниматели. Среди участников – 80-летний гродненец.

Интересные моменты: К людям вышли местные чиновники и предложили пройти в исполком. Им передали резолюцию об отмене декрета №3, принятую в парке Жилибера.

Чиновники отвечали на вопросы граждан и журналистов на улице более получаса. В итоге четыре гродненца решили пройти в здание, чтобы рассказать руководству города о своих конкретных проблемах по поводу трудоустройства. Их принял мэр Гродно Мечислав Гой.

Задержания: Правозащитники сообщают о задержании троих молодых людей в масках. После акции их схватили люди в штатском и увезли. Также стало известно о задержании активиста ОГП Александра Лаврентьева.

 
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