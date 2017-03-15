Кот-дармоед и Большой Брат в небе — фоторепортаж из протестного Гродно
15 марта сотни гродненцев вышли на акцию протеста против Декрета №3.
К 18.00 в парке Жилибера собралось несколько десятков человек
Собравшимся раздали ленточки с национальным орнаментом
Участники марша приготовили растяжку с фотографиями арестованных накануне политиков и активистов
Участник акции, назвавший себя бывшим прокурором
Увидев дрон над импровизированным митингом, кто-то заметил: «Смотрите, «Большой Брат» следит за нами»
Один из участников марша
Зампредседателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша предложила собравшимся пройти в зал для разговора
Кот-дармоед
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